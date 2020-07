Iedereen op vakantie, Femke grijpt de macht

Arme Jaap van Dissel. Eerst werd hij tot een soort onderkoning gebombardeerd; op de persconferenties stond hij naast de minister-president op het podium. De minister van gezondheid was er vaak niet eens bij, want nee, in dit land luisteren we naar de experts! Nu komt ook de minister-president niet meer. Hij is met vakantie, net als de minister van gezondheid. De ziekenhuizen zijn leeg, zelfs Dokter Diederik is aan het zeilen. Ab Osterhaus is in de talkshows vervangen door een Vlaamse invalkracht die de paniekzaaitaak kundig overnam. Maar Jaap strijdt door tot het laatste coronabrandje is uitgetrapt.