Buitenland

Voor de tweede keer zwangere vrouw in België overleden aan corona

In een Belgisch ziekenhuis is een zwangere vrouw gestorven die besmet was met het coronavirus. Ze was opgenomen op de afdeling intensieve zorg. Ook de baby zou overleden zijn. Het is de tweede zwangere vrouw die in België overleden is aan Covid-19. Experts wijzen er nog eens op hoe belangrijk het is...