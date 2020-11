’Knot moet zich positiever uitlaten’

Vanuit zijn positie roept hij vaak negatieve beelden op over de ontwikkeling van de economie en dat is uiteraard zijn goed recht, maar het veroorzaakt ook nog veel meer onzekerheid bij het midden- en kleinbedrijf.

Nu farmaceut Pfizer een coronavaccin heeft ontwikkeld, hetgeen ook Knot toejuicht, zou een stimulans van hem voor het midden- en kleinbedrijf, waaraan vele gezinnen hun bestaan ontlenen, op zijn plaats zijn. Uiteindelijk leven we hier in één van de welvarendste landen van de wereld met een sterke economie en dat weet Knot uiteraard maar al te goed. Ons kleine land heeft veel doorstaan en is er toch in geslaagd het hoofd boven water te houden, maar dat vraagt wel om stimulering van belangrijke leiders die er in slagen rust te brengen onder de bevolking in deze moeilijke coronatijd.

Otto C. Tempelaars, Heemstede