Daar aangekomen moest ik naar het toilet maar dat was moeilijk omdat restaurants, etc. dicht zijn. Ik ben 65 en moet regelmatig naar de wc. Wat nu? Ik vroeg in een kaas- en notenwinkel aan een medewerkster of zij wist waar ik naar de wc kon. ’Bij mij’ zei ze enthousiast! Zo lief. Zeker als je nog 10 km naar huis moet fietsen!

Ria Wijntjes, Tiel

We beleven door het coronavirus een moeilijke en onzekere tijd. Veel mensen maken zich zorgen over gezondheid of werk. Juist in deze tijd kan een lief gebaar, een attente actie of een onverwachte hulpvaardigheid iemands dag goed maken. De WUZ-redactie is op zoek naar zulke positieve ervaringen. U kunt uw tekst o.v.v. Dit vind ik leuk mailen naar [email protected].