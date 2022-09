Brief 3 ’Wie wordt nieuwe landbouwminister?’

Jammer dat hij daar nu pas achter komt na een periode van grof geweld van de zijde van de boeren en maatschappelijke onrust. Maar beter laat dan ooit. Ook fors gezichtsverlies voor premier Rutte, die toch al in de hoek zit waar 'de klappen vallen'.

Van de andere kant siert het Staghouwer toch wel, want je moet het toch maar durven om deze stap te nemen en je falen toe te geven. Daar is toch wel de nodige lef voor nodig en daar zal hij zeker de nodige hoofdbrekens bij hebben gehad. Maar het wordt er niet beter op nu minister Schouten, die dit ministerie al eerder onder haar hoede had, voor 'the time being' dit ministerie opnieuw gaat leiden tot er een nieuwe minister is benoemd.

Ook Schouten en de boeren was geen gelukkige combinatie en zij kon al heel vlug niet meer zonder politiebescherming. Het is duidelijk dat de nieuwe minister 'haar op de tanden' moet hebben en tegelijkertijd de boeren niet tegen de haren in moet strijken. Kortom, een man of vrouw die in deze impasse de nodige behendigheid aan de dag moet leggen en tegelijkertijd daadkracht moet tonen. Ik ben erg benieuwd wie de handschoen gaat opnemen.

Jan Muijs, Tilburg

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: