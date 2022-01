Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Woede in Lelystad

Door Marcel Vink

In mijn rijke loopbaan als verslaggever ben ik op heel wat bijzondere plekken geweest. Met premier Rutte stond ik oog in oog met Noord-Koreaanse soldaten, Lionel Messi sprak ik in Shanghai na de olympische kwartfinale tussen Argentinië en Nederland, en in een Macaus casino keek ik verlekkerd – al slurpend van mijn peperdure haaienvinnensoep – naar de Pussycat Dolls. Verder was ik in Lelystad, voor een verhaal over wonen.