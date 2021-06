’AH moet niet zo zielig doen’

Premium Financieel

Brabantse uitvinder van ’de pil’ krijgt naam Organon terug

Organon is weer terug als zelfstandig merk. De Brabantse medicijnfabriek die wereldwijd baanbrekend was met de anticonceptiepil is alleen niet Nederlands, maar Amerikaans met een beursnotering in New York. De belangrijkste productielocatie blijft echter Oss.