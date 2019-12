Uitslag stelling: ’Korter werken onwenselijk’

Bijna niemand van de respondenten denkt dat werkgevers dit een goed plan vinden. ,,Dat betekent dat er nog meer uren tellen als overwerk. Dus nog meer kosten voor de werkgever”, schrijft een tegenstander. En een ander: ,,Dan moeten bedrijven om het werk gedaan te krijgen nog meer mensen gaan aannemen. Maar waar halen we die vandaan?”

Twee derde van de stemmers vindt een 30-urige werkweek geen goed idee omdat het grote aantal vacatures van dit moment juist de import van arbeid zou stimuleren. Zo vraagt één van hen zich af: ,,Half Oost-Europa ziet zo’n werkweek ook wel zitten en komt dan in groten getale deze kant op. Waar gaan we deze mensen dan allemaal laten?” Ook denkt een meerderheid dat de economie schade zal oplopen vanwege de arbeidstijdverkorting.

Toch zijn er ook voorstanders van dit CNV-plan. Een deelnemer die de kortere werkweek wel toejuicht meent: ,,Mensen zullen meer vrije tijd hebben om geld te spenderen en dat is juist goed voor de economie.” Maar een ander ziet het idee alleen maar zitten als het slecht gaat met de economie: ,,Dit werkt alleen maar ter stimulering van de werkgelegenheid. Zet die 30-urige werkweek in als de werkloosheid groot is of als er door automatisering banen overbodig worden. In tijden van krapte zoals nu: echt niet doen.”

Het CNV heeft een enquête gehouden onder vakbondsleden, waaruit blijkt dat 60 procent de 30-urige werkweek wil. Van de respondenten denkt juist ruim 60 procent dat werknemers in Nederland dit helemaal niet willen. ,,Is dit een manier voor de vakbond om nieuwe leden te werven?”, vraagt iemand zich af. Een andere respondent vraagt zich af of de bonden gek zijn geworden. ,,Er zijn tekorten in het onderwijs en bij de politie, die juist opgelost zouden kunnen worden als werknemers juist méér gaan werken.”

De bond denkt dat de 30-urige werkweek zal helpen tegen de hoge werkdruk in veel banen. Slechts een derde van de stemmers is het eens met de vakbond. Velen denken dat werknemers juist meer stress gaan krijgen als ze hun werk in minder tijd moeten doen. ,,Als dit een regel wordt, dan gaan werkgevers echt niet meer mensen aannemen. Met als gevolg juist meer werkdruk en stress”, aldus een stemmer. Sommigen geloven ook niet dat een burn out het gevolg is van te hard werken. ,,Te veel vrije tijd is niet voor iedereen weggelegd. Vaak is een burn out het gevolg van te veel andere dingen doen naast het werk die te veel tijd opslokken.”

Meer dan driekwart ziet de 30-urige werkweek er niet van komen. Zo moppert één van hen: ,,Er wordt al zo weinig gewerkt in Nederland.” Anderen bekritiseren het CNV. ,,Die bonden leren het nooit. Ze kwamen jaren geleden ook al met dit belachelijke voorstel.”

Minder werken zou volgens veruit de meeste deelnemers wel iemands vrije keuze kunnen zijn. Maar minder werken betekent ook minder loon, vinden de meesten. En niet dat de werkgever hiervoor opdraait, zoals de bonden willen.