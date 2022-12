’Foute keuzes door hoge lasten’

Burgers bezuinigen op gas met houtkachels, pelletkachels of zelfs waxinelichtjes. Ze drukken de hoge afvalkosten door afval in openbare afvalbakken of in de natuur te dumpen. Ze bezuinigen op gezonde voeding. Ze mijden de tandarts of andere zorg en kunnen hun medicijnen niet meer betalen. Ze rijden op een goedkope vieze tweetakt scooter of blijven doorrijden in hun oude vieze auto. Ze laten onderhoud aan de auto en het huis achterwege. Door de hoge lastendruk kunnen burgers niet meer de juiste keuzes maken. De politiek moet vaart maken met het verlagen van de lastendruk en het herstellen van de koopkracht.

André van Rossum,

Doesburg