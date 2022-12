’Timmermans negeert Nederlandse belangen’

Hij wil in nóg meer gebieden in Nederland de natuur gaan beschermen, waardoor boeren en huizenbouwers helemaal geen kant meer op kunnen in dit land! Windmolens mogen in Overijsel ook niet meer, omdat daar een roofvogeltje last van heef. Roep vooral heel vaak 'groen, milieu en natuurbehoud en je krijgt altijd gelijk! Meneer Timmermans zou toch ook de Nederlandse belangen moeten bepleiten. Met zulke 'vrienden' in Europa heb je geen vijanden meer nodig.

Jan van Rooijen, Soesterberg