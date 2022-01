’Russisch gas juist wapen tegen Poetin’

Meer dan 50 procent van de gasverdeling in Europa gaat via Nederland. Wij moeten dreigen die kraan dicht te draaien als hij niet zijn troepen onmiddellijk weghaalt bij de grens met Oekraïne. Dat is niet eens een tegemoetkoming van hun kant. Zij beweren nu voortdurend dat zij Oekraïne niet zullen aanvallen. Wij zeggen: oké, bewijs dat het waar is en trek je troepen terug. Anders moeten wij toch alle sancties nu al toepassen. Wij moeten het initiatief in alle redelijkheid terugnemen. Wij pakken nu het initiatief terug. Wij kunnen zelf onmiddellijk het eigen gas op een ordentelijke milieutechnische manier uit onze eigen bodem halen (het omgekeerde gebeurd in Rusland). En dan ook meteen besluiten we de Groningers op een nette manier te behandelen, 150 procent compensatie voor elk vermoeden van een scheur in het Noorden van Nederland, 50 procent extra voor de mentale ellende die er mee gepaard gaat.

Jan Verhoeven,

Woudrichem