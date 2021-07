’Laat deelnemer pensioen zelf kiezen’

Martin Pikaart

Vrijwel alle werknemers bouwen pensioen op bovenop de AOW en dat is een goede zaak. Verreweg de meesten doen dat in een pensioenfonds waar ze verplicht zijn aangesloten. Dat wil zeggen dat hun werkgever pensioenpremie afstort aan het pensioenfonds, in ruil waarvoor de werknemer een papieren aanspraak op een uitkering ontvangt.