’Weer een land aan het EU-infuus’

Buitenland

Meer bosbranden in delen van Zuidoost-Europa

Het aantal bosbranden in Zuidoost-Europa neem toe. In Griekenland is dat het geval in onder meer het noorden van het schiereiland Peloponnesos waar uit voorzorg inwoners van enkele plaatsen werden geëvacueerd. Ook in Kroatië en Albanië woedden bosbranden.