Ideologen tegen kernenergie zijn gevaarlijk als de crisis zelf

Er staat Europa een economische crisis te wachten van het formaat eurocrisis (2008). Een noodsituatie die diep zal ingrijpen in al het financiële, economische en maatschappelijke leven in de EU. ’Het is extreem serieus’, aldus de Franse energie-expert Anne-Sophie Corbeau deze week. ’We moeten weg van ideologische dagdromerij en kiezen voor praktische oplossingen’, drukte zij ons op het hart. Maar de ideologen willen van geen wijken weten en vormen een gevaar zo groot als de crisis zelf.