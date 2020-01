Uitslag Stelling: ’Het mag wel wat minder’

Vele landgenoten houden deze maand een Dry January waarin ze afspreken geen druppel te drinken. Het idee achter de droge maand is dat deelnemers zich bewust worden van hun drankgebruik. Een derde van de respondenten gelooft dat dat inderdaad ook echt gebeurt. Een ander positief gevolg van een periode niet drinken zou zijn dat ook op de lange termijn het alcoholgebruik afneemt. Daar gelooft maar een klein percentage van de stemmers in.

Een stemmer is wel positief. ,,Ik ben twee jaar geleden gestopt omdat ik een gewoontedrinker was. De gewoonte doorbreken, daar kan Dry January een opstapje voor zijn.” Een andere stemmer gelooft er niet in. ,,Wat een onzin, je moet gewoon helemaal stoppen.”

Veel vertrouwen hebben de stellingdeelnemers niet in hun landgenoten die deze maand droog staan. Een miniem percentage denkt dat zij het vol gaan houden. Een respondent vindt mensen die meedoen aan Dry January ‘zielige droeftoeters’. „Een modegril van zielige stumperds die het lastig vinden om een maand niet te drinken. Dat zou je toch zeker aan het denken moeten zetten. Maar op 1 februari gaat de fles weer open en dan hebben zij het idee dat ze gezond bezig zijn geweest.”

Minder drinken is een trend aan het worden. Echter, slechts een vijfde ziet dat om zich heen gebeuren. Een respondent ziet juist het tegenovergestelde. „Overal in de media zie je mensen met drank in de hand en gaan mensen ’gezellig een drankje doen’.” Een andere reactie: „Dat ’wijnen, wijnen, wijnen’ en andere uitingen van alcoholverheerlijking zouden uit de media gehouden moeten worden.”

Dry January wordt ondersteund door de campagne ’Ik Pas’. Een derde zegt dit een goede campagne te vinden. Een tevreden ’passer’: „Ik doe dit jaar voor de tweede keer mee, omdat ik merkte dat na mijn pensionering iedere dag een wijntje normaal werd. En dat het dan vaak niet bleef bij eentje.” Een ander ziet de campagne juist als ’een reden voor de overheid om straks weer meer accijns te kunnen heffen’.

Veruit de meeste respondenten vinden dat mensen zelf moeten weten hoeveel ze drinken. De meesten zijn er ook niet van overtuigd dat helemaal niet drinken het beste is voor de gezondheid, zoals de Gezondheidsraad aangeeft. Twee op de drie vinden het niet nodig om zelf minder te gaan drinken. In de reacties valt vaak het woord ’betutteling’. Iemand klaagt: „Alles is tegenwoordig slecht voor de gezondheid, zelfs ademen. Die actie is waarschijnlijk verzonnen door mensen die zelf een drankprobleem hebben.”

Twee derde vindt dan ook niet dat alcohol duurder gemaakt moet worden om het gebruik ervan terug te dringen. ,,Voor de echte verslaafden maakt dat toch niets uit. Die kopen het toch wel.”

Toch zijn er ook stemmers die vinden dat alcoholgebruik desnoods onder dwang geminderd moet worden. Een van hen schrijft: „Comazuipers zelf voor de ziekenhuiskosten laten opdraaien en bij wangedrag fikse straffen geven.” En een ander vindt: „Zet op die flessen maar dezelfde waarschuwing als op pakjes sigaretten.”