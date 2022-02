’Solidariteit in pandemie ver te zoeken’

De overheid heeft vanaf het begin veel te veel geluisterd naar allerlei lobbygroepjes en roeptoeters uit de zorg.

Met name de academische ziekenhuizen schreeuwden het hardste. Met succes. De beste en meeste hulpmiddelen gingen daar naartoe. Daar werkten de elitaire zorgprofessionals die wel aan de ouderen hadden moeten denken.

Er was immers al snel duidelijk dat het coronavirus met name gevaarlijk was voor ouderen. Er was vanuit de zorg echter weinig solidariteit met de minder hoog opgeleide zorgprofessionals in de verpleeghuizen en de thuiszorg. Die moesten het maar uitzoeken.

De coronapandemie heeft ons een inkijkje gegeven in het karakter van mensen en het functioneren van instellingen. Eigenbelang, geld en macht zijn de grootste drijfveren die in het oog sprongen bij de verdeling van middelen.

De prachtige liederen die tijdens de lockdown in Italië op de balkons gezongen werden en solidariteit aantoonden, waren snel vergeten.

B. van Dam, Leiden