D66 ongekend gemeen en onbetrouwbaar

Een kabinet kan op verschillende manieren stranden. Het kan uiteenspatten in groot conflict. Ik heb dat meegemaakt bij de val van het kabinet-Balkenende IV. Mij staat het beeld bij dat, in de nacht dat het kabinet viel, de CDA-minister van VWS Ab Klink en ik (OCW) elkaar in de hoek van de Trêveszaal spraken, en zeiden ’Het is ook altijd ruzie in de buitenlandhoek’. In de andere sectoren werd zonder ruzie samengewerkt.