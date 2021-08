’Laat 600.000 COPD-patiënten niet stikken’

De chronische longziekte COPD treft steeds meer Nederlanders. Een specialistisch zorgcentrum is hard nodig, betoogt Koos Dirkse. Ⓒ Getty Images

Chronische longziekte COPD is een aandoening die patiënten uiteindelijk langzaam doet stikken en steeds meer mensen treft. Gespecialiseerde zorg in een speciaal verpleeghuis voor vergevorderde patiënten van de ziekte is broodnodig. Dat betoogt Koos Dirkse, voorzitter van de Healthy Community Foundation.