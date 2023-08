Brief 3: ’Straks verplichte mantelzorg in ziekenhuis’

Net als de mantelzorg voor oudere dementerenden wordt verkocht als iets dat mensen zelf willen, geldt dat nu ook voor de mantelzorg in ziekenhuizen. Zo worden de geesten rijp gemaakt voor verplichte zorg. We staan met de komende verkiezingen voor belangrijke keuzes. Blijven we miljarden investeren in klimaat terwijl er een zorgcrisis is? De burger is aan zet.

B. van Dam

