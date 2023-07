’Rutte zal gemist worden’

De lijst van geschikte opvolgers is vrijwel blanco. Het gaat nu vooral om de mensen die het niet gaan doen. Nu ook Kaag heeft aangegeven het Haagse toneel te verlaten blijft er vrijwel niemand over. Ook een politicus als Omtzigt, die samen met de BBB eindelijk veel invloed zou kunnen hebben, blijft zich isoleren.

De kritiek op Rutte is sterk afgenomen. Mensen realiseren zich dat niet dat Rutte niet alleen schuldig is aan de gemaakte fouten. Coalitiegenoten en de Tweede Kamer zijn medeschuldig. In mijn ogen zelfs nog meer. De belangrijke besluiten die voorlopig blijven liggen, moeten worden genomen door mensen met weinig of geen ervaring. En zonder de man die de boel jarenlang bij elkaar heeft gehouden. Wie dat nu moet doen in ons zo sterk verdeelde politieke landschap vraag ik mij af?

Ik ben vast niet de enige die zich steeds meer realiseert dat wij Mark Rutte eigenlijk helemaal niet kunnen missen.

Oane Jansen, Kollumerpomp