Wat is er mis met gewoon vrede?

Donderdag is het Nationale Dodenherdenking en herdenken we de oorlogsslachtoffers. Inmiddels ligt de Tweede Wereldoorlog alweer jaren achter ons. De wereld verandert met de dag en oorlogen zijn er nog steeds. De wereld is er niet vrediger op geworden.

Door onze overheid worden we de oorlog in Oekraïne ingezogen en ook elders op de wereld wordt er gevochten. Alles draait om geld en macht, niet om mensen en mensenlevens, die worden achteloos opgeofferd.

Daar waar de gemiddelde burger gewoon vrede en enige welvaart wil, hebben de boven ons geplaatsten hier hele andere ideeën over.

Op 4 mei herdenk ik mijn vader en mijn broer, die respectievelijk hebben gestreden voor de vrede in Nederland op de Grebbeberg en in Libanon in VN-verband.

Beide zijn gehavend uit de strijd gekomen en hebben hun leven lang hier last van gehad. Mijn broer is er zelfs voortijdig uitgestapt.

Deze mannen hebben hun leven gegeven voor onze vrede, maar zouden hier eigenlijk niet voor hebben moeten strijden. Vrede zou een gegeven moeten zijn.

Titia de Vries, De Westereen