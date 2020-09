’Uitgekleed door continue verhogingen’

Weer laten we het initiatief bij particuliere organisaties die naar eigen inzicht de geldinkomsten uit de zak van iedere belastingbetaler besteden mag. Waarom wordt de huurbelasting voor woningcorporaties niet afgeschaft? Die worden direct opgebracht door de woningbouwverenigingen. Als die geschrapt of verminderd zou worden, hoeven de huren ook niet zo fors omhoog. Wanneer neemt deze regering zijn verantwoordelijkheid? Regering, regeer eindelijk eens met een oog voor het belang van de bevolking. We zijn het zat, constant uitgekleed te worden als gevolg van continue verhogingen.

Marion Kaandorp, Alkmaar