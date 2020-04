Uitslag stelling: ’Beter nog even doorbijten’

Premier Rutte wilde woensdag niet op de zaken vooruitlopen. Oostenrijk en Denemarken hebben het deze week al wel gewaagd om een aantal regels op te heffen. De meeste respondenten beschouwen dit als een goed teken.

Een reactie: „Ik hoop zo op een versoepeling. Inderdaad kan het virus overal weer de kop opsteken, maar we kunnen nou eenmaal niet alles zo lang dichthouden.” Een andere: „Versoepelen is een must. Het zijn niet alleen de jongeren die op springen staan, maar de hele maatschappij.” Een stemmer voorziet zelfs ergere problemen: „Als er geen versoepeling komt, dan gaan de cijfers van zelfmoord, huiselijk geweld en burn-outs drastisch omhoog. Je moet je afvragen ten koste van wat je dit allemaal moet willen volhouden.”

De premier zei dat Nederland zich goed weet te houden aan de regels. Twee derde is het met hem eens. De maatregelen gelden tot 28 april. Mocht er een versoepeling komen, dan verwachten veruit de meeste respondenten dat de scholen na de meivakantie weer open zullen gaan. Velen denken dat met name het basisonderwijs dan weer van start kan gaan. „De middelbare scholen kunnen nog dicht blijven. Die kinderen kunnen zich prima redden als hun ouders aan het werk zijn.”

Een respondent pleit voor ’intelligent omgaan’ met versoepeling van de regels. „Je kunt prima tennis- en golfbanen weer openen. Daar kun je goed afstand bewaren.” Iemand anders denkt ook dat het prima is om op veel plekken de ’anderhalve meter-samenleving’ te handhaven, zelfs in de horeca.

Een groot aantal respondenten vindt niet dat de regels soepeler moeten worden. Twee derde verwacht een nieuwe coronagolf als Nederland de teugels laat vieren. Een stemmer pleit ervoor om eerst de kat uit de boom te kijken. „Laten we eerst kijken naar wat er gebeurt in de landen die nu de regels hebben versoepeld.”

Bijna niemand gelooft dat grote evenementen zoals festivals en grote concerten in 2020 nog zullen worden gehouden. De meerderheid denkt ook niet dat sportwedstrijden nog door zullen gaan. Een deelnemer: „Waarom niet alle massabijeenkomsten gewoon verbieden tot het einde van het jaar? Dat is dan voor iedereen duidelijk.”

Voor de verdere toekomst verwacht driekwart dat Nederland vaker in lockdown zal moeten. „Dit is nog maar het begin”, denkt een van hen. ,,Er komen nog een tweede en een derde golf, wat we ook proberen te doen. 2020 en 2021 gaan de geschiedenisboeken in als de coronajaren.”

Met name jongeren blijken het moeilijk te vinden om zich aan de regels te houden. Dat kunnen de meeste stemmers zich voorstellen. Desondanks vindt een grote meerderheid dat voor hen geen andere regels moeten gelden dan voor de rest van Nederland.

Een respondent vindt het allemaal prima vol te houden met haar twee pubers. „Een goede opvoeding en een goed huwelijk zijn bestand tegen de coronamaatregelen. Gezelligheid kent geen tijd en we genieten van de rust en het samenzijn.”