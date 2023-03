Uitslag Stelling: ’WOZ-bureautjes nodig’

Gemeenten zouden hierdoor overbelast raken. Daar hebben de meeste respondenten dus geen boodschap aan. Eén van hen stelt: „Als de WOZ-bepaling eerlijk was geweest, dan waren die bureaus er niet en zouden gemeenten ook niet overbelast raken.” Een ander ziet dit als een uitwas van een ’ziek’ systeem. „Ambtenaren hadden dit van mijlenver kunnen zien aankomen, dus die overbelasting was niet nodig geweest.” En weer een andere criticus meent: „Een burger moet zijn recht kunnen halen en als het nodig is via zo’n bureau. Wat Van Rij doet is wel erg arrogant.”

De no cure, no pay bureautjes verdienen dik aan proceskosten, terwijl een lagere waarde voor burgers maar enkele tientjes scheelt. Een meerderheid vindt dat geen wenselijke situatie. Van Rij wil de proceskosten verlagen, zodat het minder aantrekkelijk wordt voor bureaus om op deze manier te opereren. Een respondent vindt: „Burgers moeten alleen persoonlijk bezwaar kunnen maken en dat niet laten regelen door bureautjes. Daarmee wordt het aantal opportunistische bewaren vast een stuk minder.” En andere stemmer wijst erop dat degenen die bezwaar maken niet snappen dat de 850 euro proceskosten die de gemeente moet betalen uit de gemeentekas komt. „Dus in feite moeten medebewoners die extra kosten betalen die verdwijnt in de zakken van die commerciële bureaus.” Slechts een kwart van de respondenten denkt dat het de staatssecretaris gaat lukken om de proceskostenvergoeding te verlagen.

Bijna alle stemmers snappen dat huiseigenaren de WOZ-waarde te hoog vinden. „Als gemeenten nou niet zo hebberig waren, en redelijke lasten op zouden leggen dan zouden die bureautjes verdwijnen als sneeuw voor de zon”, klinkt het. Daarbij denkt twee derde dat burgers in de problemen gaan komen door een te hoge WOZ-waarde.

Veruit de meeste deelnemers vinden dat het bepalen van de WOZ-waarde eerlijker moet. Een respondent: „Het zou veel eerlijker zijn als er een normale taxatie van de woningen komt die niet gebaseerd is op de idiote huizenprijzen van tegenwoordig.” Een ander valt bij: „De prijzen zouden gebaseerd moeten worden op een echte taxatie en niet worden bepaald door ambtenaar in een kantoortje.”

Veel respondenten melden daarbij dat veel taxaties op basis van willekeur gebeuren. Bijvoorbeeld als twee identieke woningen heel veel verschillen in waarde.

Een grote meerderheid van de deelnemers vindt dat er een ander systeem moet komen voor het bepalen van de gemeentelijke belastingen. Iemand suggereert: „Laat de waarde bepaald worden door de aankoopprijs van een huis en niet op de waarde van het moment. Dan weten eigenaren tenminste ook waar ze ieder jaar aan toe zijn.”

De meesten vinden het huidige WOZ-systeem te willekeurig en vinden dat de waarde van woningen landelijk bepaald moet worden, in plaats van per gemeente. „De WOZ is vaak de sluitpost van iedere gemeente. Dus er is heel veel verschil. „Oneerlijk”, klinkt het.