Helaas blijkt dat wij niet meer zo soeverein zijn als veel burgers denken en zonder de goedkeuring van Brussel niet veel zelf meer kunnen besluiten. Het is dan ook essentieel dat onze premier in Brussel paal en perk stelt in het spel om de knikkers en het landsbelang boven die van de zuidelijke EU-lidstaten stelt. Nederland heeft voldoende onopgeloste problemen, vele door Brussel veroorzaakt, die opgelost moeten worden. Nederland first moet het motto zijn!

J.C.Rosmolen, Bleiswijk