Ombudsman: Eén telefoontje was niet genoeg

In 2020 wordt ineens beslag gelegd op de bankrekeningen van Floris en Feline. Volgens de Belastingdienst moest Feline in 2016 loonheffing terugbetalen. Feline heeft daar echter nooit iets over gehoord, en dus heeft ze dat niet gedaan. Daardoor moeten ze nu ineens de loonheffing én daarbovenop zo'n 700 euro betalen: kosten voor de aanmaningen van de Belastingdienst en de beslaglegging op de bankrekeningen.

Floris belt de Belastingdienst en dan komt het probleem boven water. De Belastingdienst heeft alle post voor Feline gestuurd naar hun oude adres in België. Floris vindt het vreemd. Hij heeft in 2016 toch de adreswijziging voor het hele gezin in één keer doorgegeven? Hoe kan het dan dat de Belastingdienst denkt dat zijn vrouw nog in België woont? Floris heeft zelfs het formulier nog, waarmee hij kan laten zien dat hij het in 2016 goed heeft ingevuld. Maar er verandert niets. Ook niet als de Belastingdienst telefonisch toegeeft dat er iets is misgegaan.

Floris dient een officiële klacht in bij de Belastingdienst. Maar zelfs dat lost niets op. De Belastingdienst houdt voet bij stuk: de klacht van Floris is niet terecht. Ze vinden dat Floris niet kan bewijzen dat de Belastingdienst een fout heeft gemaakt. En daar houden ze het bij. Ze willen verder niet met Floris in gesprek.

Fout

Gefrustreerd neemt Floris contact op met de Nationale ombudsman. Hij vindt het overduidelijk dat de Belastingdienst fout zit. En hij begrijpt niet waarom de Belastingdienst zo moeilijk doet. Collega Janneke gaat ermee aan de slag en stelt vragen aan de Belastingdienst. Eerst krijgt zij dezelfde antwoorden als Floris, maar daar neemt ze geen genoegen mee. Ze blijft vragen stellen. Dan doet de Belastingdienst zelf onderzoek. Wat blijkt? Ze hebben inderdaad een fout gemaakt bij het wijzigen van het adres van Feline. Ze bieden hun excuses aan en betalen de 700 euro terug. Ook krijgt het stel een schadevergoeding.

Het is fijn dat de Belastingdienst het probleem uiteindelijk heeft opgelost. Maar één telefoontje had genoeg moeten zijn om deze fout recht te zetten.

* Niet de echte naam

