’Gezeur over stemmen typisch Hollands’

Stemmen bij volmacht kan al jaren en is nu uitgebreid naar drie. Daar is dan weer kritiek op, omdat het stemmen bij volmacht het stemgeheim schaadt. Voor 70-plussers is het mogelijk om in maart per post te stemmen. Maar schrijft een lezer, er zijn veel brievenbussen verwijderd. Dat betekent veel meters lopen, fietsen of rijden om een brievenbus te bereiken. Zo Hollands dit. Voor iedere oplossing is wel weer een probleem te bedenken.

Herman Sterken, Castricum