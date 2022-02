Brief 1 ’Staat Nederlandse krijgsmacht deplorabel’

Deze drie partijen hebben natuurlijk wel kilo’s boter op hun hoofd door decennialang alles in het werk te stellen zoveel mogelijk op onze Defensie te bezuinigen. Waardoor Nederland bij lange na niet aan de contractueel overeengekomen NAVO-verplichtingen heeft voldaan. En dus nog steeds parasiteert op de andere NAVO-leden. Een voormalig partijleider van D`66 had zelfs de memorabele oplossing voor het munitietekort door die bezuinigingen: de soldaten moesten maar ’pief, paf, poef’ roepen. Deze partijen, en trouwens ook regeringspartijen CDA, de VVD en in mindere mate de CU, hebben bijgedragen tot de deplorabele staat van onze krijgsmacht tot een niveau van, zoals de heer Van der Staaij (SGP) opmerkte: „we hebben meer ministers dan tanks”.

Cees Dekker,

Emmeloord, korporaal b.d

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: