Premium Het beste van De Telegraaf

Pandamania: ’mollig kind van ijs’ ondanks valse start razend populair

Door Cindy Huijgen Kopieer naar clipboard

Het is de ster van de Olympische Spelen waar Chinezen buiten in de winterse kou uren voor in de rij staan. Bing Dwen Dwen is geen atleet, maar de Olympische mascotte in de vorm van een panda met een ruimtepak. Zijn naam kan vrij vertaald worden als ’mollig kind van ijs’.