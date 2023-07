’Linkse samenwerking: Klaver lid PvdA’

Klaver van GroenLinks had in samenspraak met Attje Kuiken van de PvdA al laten weten bij de komende Tweede Kamer verkiezingen samen één lijst te zullen vormen. Klaver is nu zelfs ook lid geworden van de PvdA. Wie dat een maand geleden voorspeld zou hebben zou voor gek worden verklaard. Maar Klaver ziet de bui al hangen, want stemmenverlies - ook bij de PvdA - ligt in de lijn van de rede. En je wil toch nog enigszins voor vol aangezien worden. De 'cultuurverschillen' tussen beide partijen bestaan nu ineens niet meer of zijn een heel stuk minder. Maar ik verwacht dat het allemaal wat minder soepel zal aflopen. Immers, twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.

Jan Muijs, Tilburg