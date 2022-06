’Verdienen door tanktoerisme’

Bekijk ook: Prijsverschil benzine en diesel flink groter

Een liter benzine E10 kostte aan de pomp gistermorgen vroeg circa 1,85 euro. Diesel kost rond de 1,90 euro. Het gaat om een momentopname, want in Duitsland worden de prijzen meermaals per dag bijgesteld. Je moet er alleen even de tijd voor nemen om bij de buurlanden te tanken, maar dan heb je ook wat verdiend.

Nederland blijft een belastingstaat voor z’n burgers. Burgers mogen hier belasting over belastinggeld betalen. Zouden (top)ambtenaren wel van deze tijd zijn ? Jaar uit jaar in gaat het zo.

C. Maertzdorf