’Vuurwerk weer volop ingeslagen’

Het aantal winkeliers dat dit jaar stopt met de handel in vuurwerk schijnt niet van invloed te zijn op de vraag naar en de verkoop ervan. Verwacht wordt zelfs dat de verkoopcijfers in vergelijking met voorgaande jaren alleen maar zullen oplopen. Inherent daaraan verbonden zullen ongetwijfeld daarmee vele ongevallen stijgen. Jaarlijks wordt er tot op hoog niveau gediscussieerd dat vuurwerk afsteken ingedamd moet worden om de vele duizenden ongevallen met vaak blijvend letsel te voorkomen dan wel in te perken. Het zal wel een utopie blijven want het illegale circuit naar België om toch aan, vaak gevaarlijk vuurwerk te komen, schijnt nauwelijks voorkomen te worden. Het ‘mooiste feestje van het jaar’ voor handelaren en afstekers van vuurwerk, zal dus voorlopig niet afgelopen zijn. Immers, zolang de politiek niet durft te besluiten tot een algeheel vuurwerkverbod, zullen we na afloop van dit ‘feestje’ wederom moeten constateren: het was weer bar en boos!

Rens Kuijten, Nuenen