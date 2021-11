’Gedupeerden aardbevingsschade nog steeds in de kou’

En opnieuw schudde de grond op zijn aardvesten in Groningen! De zoveelste beving in korte tijd, nu weer in Garrelsweer: 3,2 op de schaal van Richter. De NAM noemt dit uitermate vervelend. Weet je wat vervelend is? Dat het staatsbedrijf nog steeds niet met geld over de brug komt om de gedupeerden te compenseren. Dat is uitermate vervelend na zoveel jaren trillingen. En dan wil de politiek Groningen ook nog eens helemaal leegzuigen? Wat een schaamteloosheid!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela