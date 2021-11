Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian Klimaatgeloof dreigt te eindigen in tirannie en irrationaliteit

Door Afshin Ellian

Godsdienstfanatici, bordeelhouders en gokhandelaren leven van de handel in fantasieën. Het is riskant over het klimaatbeleid vragen te stellen. Wie kritische vragen stelt, wordt als klimaatontkenner oftewel afvallige (zelfs ongelovige) bestempeld.