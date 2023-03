’Luister naar zorgpersoneel’

TWB-bestuurder Christ-Jan Danen zegt dat verschillende thuiszorgorganisaties alleen nog draaien dankzij subsidies en overheidsgeld. Politici lijken te weinig kennis van zaken te hebben of zijn meer met zichzelf bezig (Eerste Kamer). Zou er in de hele gezondheidszorg de afgelopen jaren minder bezuinigd zijn als er werkelijk advies gevraagd zou zijn aan praktijkdeskundigen? Advies vragen is één, maar ernaar luisteren is twee.

John Dijkxhoorn, Delft