Controle op hulp Suriname

Dat daar hulp voor nodig is, is duidelijk. Gezien onze gezamenlijke geschiedenis zal ook Nederland om hulp gevraagd worden en dààr gaat het erom spannen. Het is in Suriname heel gewoon dat de onuitroeibare vriendjespolitiek onderdeel is van de landsaard en ook de nieuwe regering zal zich daaraan zeker schuldig maken. Daarom is het geboden om niet ’zomaar’ miljoenen steungeld over te maken. Nederlandse controle over de bestedingen zal afgedwongen moeten worden.

C.N.H. van Dijck,

Mijdrecht