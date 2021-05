’Afblijven van ons spaargeld’

Vermogensrendementsheffing moeten we ook nog betalen op basis van een rendement dat in de praktijk niet wordt gehaald. Hun argument is dat ze zelf bij de ECB gelden moeten stallen en daar ook een negatieve rente over moeten betalen. De EU vindt dat er te veel gespaard wordt waardoor de economie stagneert! Hoe durft deze eliteclub te bepalen wat wij met ons spaargeld moeten doen. In België is het bij wet verboden om een negatieve rente in rekening te brengen aan hun cliënten! Waarom doet Nederland dit dan wel?

Joost Dirckx, Weert