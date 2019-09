Overlast van vliegverkeer zal groeien

Op termijn komen er 45.000 vliegbewegingen per jaar: dat is ruim 7 per uur! Een groot deel van deze vliegtuigen zal op 1800 meter hoogte vliegen. Dit gaat een enorme overlast geven, zeker nu de EC voorschrijft dat ook vrachtverkeer en lange afstandsvluchten van Lelystad mogen vertrekken. Dit gebeurt over het algemeen met grote en oudere (lawaaiige) vliegtuigen.

Nu al ondervind ik (en velen met mij) overlast van het huidige vliegverkeer. Dit vliegt over het algemeen op een hoogte van 7000 meter en hoger. Zondag, 8 september, lag de aanvliegroute kennelijk boven onze woonplaats (Vaassen). Het ene na het andere vliegtuig kwam met veel geluid over.

Straks komt daar dus de overlast van Lelystad bij. In het slechtste geval zeven vliegtuigen per uur op geringe hoogte.

Wat kan de burger doen die dit niet wil? Protesteer bij je gemeente en politieke partijen en wordt lid van actiegroepen zoals de stichting ‘Red De Veluwe’.

D. Schram, Vaassen