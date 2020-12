’Avondklok met oud en nieuw’

Dagelijks komen er steeds meer positief geteste mensen bij. En dan betekent meer werk voor het verzorgend personeel, zowel in ziekenhuizen als verpleeghuizen. En met het oplopende aantal positief geteste mensen is de kans ook groter dat er meer mensen besmet worden door collega's, vrienden, familie etc. Het kabinet hoeft mijn inziens toch niet te wachten tot 'heel' Nederland besmet is.

Het is toch mogelijk om nu ingrijpende maatregelen te treffen. Kan men ook gelijk een avondklok voor oudejaarsavond in het leven roepen. Na 21.00 uur niet meer de straat op. Bij naleving van deze regel gaan we de goede kant op om het virus snel het land uit te helpen.

Ronald Kranenburg, Lisse