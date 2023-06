Uitslag Stelling: Huizenmarkt moet vrij zijn

De VVD heeft een amendement ingediend om deze wet alleen te laten gelden voor nieuw te bouwen woningen. De PVV was eerst voor de wet van De Jonge, maar stemt mee met de VVD. Daardoor denkt twee derde van de stemmers dat de nieuwe woningwet van De Jonge niet door de Tweede Kamer gaat komen. Een respondent vond het al ’vreemd’ dat de PVV zich voor het karretje van ’Hugo’ liet spannen. „Daar is terecht veel kritiek op gekomen en nu komen ze bij zinnen.”

Veruit de meeste respondenten willen dat de wet helemaal van tafel gaat. Zij vinden dat de woningmarkt ’vrij’ moet blijven. Velen van hen storen zich vooral aan de overheidsbemoeienis die de nieuwe wet voorstaat. „De Jonge grijpt naar een instrument dat hij gewend is te gebruiken: dwingelandij”, schrijft iemand. Een andere stemmer: „Als je een woning verkoopt, dan heeft de minister daar niets over te zeggen.” Iemand anders: „Je moet een huis kunnen verkopen aan wie jij wilt. Dit is een vrije markt. Als er verliezen zijn, springt de overheid ook niet bij.”

De grens van ruim drieënhalve ton vinden de meeste stemmers te hoog. Twee derde denkt ook niet dat lage en middeninkomens zo’n bedrag kunnen neertellen voor een huis. Iemand reageert: „Je zult zien dat dit de prijzen juist opdrijft boven dit bedrag. Verkopers zullen hun best doen om hun woningen te verkopen voor meer dan dat.” Iemand anders vindt het ’idioot hoog’. „Dit kun je niet landelijk afspreken. Voor het Noorden is dit astronomisch.” Een respondent uit de Randstad stelt dat je voor dat bedrag nog niet eens een fatsoenlijk appartement koopt.

Het antwoord op de vraag of gemeenten deze wet -met of zonder amendement- zullen gaan uitvoeren, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft denkt dat gemeenten voorrang gaan geven aan lagere inkomens voor goedkopere woningen, de andere helft denkt van niet. Een respondent: „Den Haag gooit het probleem over de schutting bij de gemeenten. Die zitten daar echt niet op te wachten.” Iemand anders denkt dat gemeenten talloze rechtszaken kunnen verwachten als ze hieraan meewerken.

Een derde van de stemmers vindt de woningnood het belangrijkste issue van deze tijd. „Het recht op wonen is een grondrecht”, zo meent een deelnemer. „Door veel te veel wet- en regelgeving zit de ruimtelijke ontwikkeling momenteel muurvast”, constateert een andere stemmer.

Op de vraag waarmee de woningmarkt het meest gebaat zou zijn, antwoordt een derde van de respondenten ’meer nieuwbouw’. Nog eens een derde vindt dat ’meer sociale huurwoningen’ de sleutel is tot het oplossen van de woningnood.

Respondenten opperen ook andere oplossingen, zoals het invoeren van een koopsubsidie. Sommige deelnemers vinden dat de grondprijzen prima omlaag kunnen, zodat er meer nieuwbouw kan komen. Een van de respondenten vindt dat de woningmarkt gereguleerd moet worden door particulieren niet meer dan één woning te laten kopen. „Belasten met 30 procent vermogensbelasting zou een uitstekende remedie zijn.”