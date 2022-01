’Risico’s docenten genegeerd’

Nederland zit in een lockdown maar de scholen zijn wel gewoon open. Docenten lopen in gebouwen met 1000 mensen, geven les in niet altijd ventileerbare lokalen met dertig personen. Ik merk dat er amper aandacht is voor de gezondheidsrisico’s voor docenten en hun omgeving. Voor de zoveelste keer is er een tweeslachtig beleid en in dit geval met het schijnargument dat ‘het zo zielig is voor de kinderen’ (en hun ouders) als de scholen dicht blijven. We zitten nu eenmaal in een crisis! Kwetsbare kinderen kunnen we prima opvangen en voor de rest geldt dat wij onze jeugd maar moeten leren omgaan tegenslag. In een lockdown moet alles dicht en niet het een wel en het ander niet.

Arnout Goeree, docent