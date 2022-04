’Mensenrechten on hold in Qatar’

Dat had natuurlijk geen resultaat. Je zou dan kunnen denken dat Freek daar wel van geleerd heeft. Maar ofschoon al heel lang bekend is dat het volgende WK gehouden gaat worden in Qatar - een land waar men het ook niet zo nauw neemt met de mensenrechten - komt Freek opnieuw met een petitie om het WK voetbal te verplaatsen naar een ander land. Terwijl het toernooi practisch op het punt van beginnen staat!

Ja Freek, dan kom je toch echt wel met de nachtschuit. Zo zijn petitie al haalbaar zou zijn geweest: daar is het nu natuurlijk veel te laat voor. Maar Freek, die inmiddels in de vergetelheid aan het raken is, heeft zijn statement weer mogen maken. Over enkele maanden stroomt Qatar vol en kunnen we weer even genieten van topvoetbal. En de mensenrechten daar? Die worden voor een paar weken on-hold gezet.

Jan Muijs, Tilburg