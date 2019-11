Brief 2 ’Nederland niet zo racistisch’

„Ik had niet verwacht dat zoiets in Nederland kon gebeurden. Ik ben erg geschokt. Hoe men erna ermee is omgegaan vind ik heel kwalijk”, zei Wijnaldum. Maar mijns inziens is de rel tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior een incident. In Nederland gebeurt dit toch weinig. Maar het wordt nu opgeblazen door allerlei onnodige commentaren. De helft van de Oranje-spelers zijn donker gekleurd, dat zegt mij dat Nederland niet zo racistisch is.

Danny Lim, Wassenaar

