’Stikstofnorm werkt averechts’

Stel: duizend auto’s in de file hebben 20 minuten nodig voor het traject, terwijl ze er vijf minuten over zouden doen met een extra rijbaan. In de file produceert een auto extra stikstof terwijl je met een hogere snelheid minder produceert en veel korter in dat stukje ’natuur’ aanwezig bent.

Alleen minder auto’s zouden het verschil maken en dat gebeurt niet, dus weinig tot geen winst terwijl grote projecten en woningbouw de dupe worden.

Maarten Zeck, Hoorn