’Fransman vecht voor zijn pensioen’

De officiële pensioenleeftijd in Frankrijk is 62 (!), maar bij de spoorwegen is het bijvoorbeeld niet ongebruikelijk dat een treinmachinist met 50 jaar stopt.

Elk jaar geeft Frankrijk zo’n 14 % van het bbp uit aan pensioenen terwijl dit voor andere OESO-landen op 8 % ligt. Dit kan Frankrijk op de lange termijn nooit financieel volhouden, maar de Fransman vecht voor zijn riante pensioen en gaat dus massaal de straat op. Wat een verschil met ons land waarbij gepensioneerden en werkenden elke pensioenmaatregel maar gedwee voor lief nemen.

President Macron staat voor een enorme uitdaging om zijn terechte, maar dus zeer omstreden plannen over het voetlicht te krijgen. Grote kans dat dit opnieuw niet gaat lukken en Macron straks als dank op een verkiezingsnederlaag wordt getrakteerd. Hij zal namelijk niet de eerste Franse president zijn die zijn hand op dit onderwerp fataal overspeeld.

Jan Pronk, Beverwijk