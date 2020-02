’Misbruik zorggeld’

Als patiënt kies je de apotheek dichtbij huis. Het maakt toch niet uit of dit een Benu apotheek of een andere apotheek is. Ik vind dit misbruik van zorggeld. Net als aan het eind van het jaar de reclame van de zorgverzekeraars. En uiteindelijk scheelt het bijna niets of heel weinig en wordt er minder vergoed dan je had!

I. Zingel