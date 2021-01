Brief 2: ’Omroep Akwasi meteen op achterstand’

Buitenland

Iraanse journalist geëxecuteerd vanwege rol bij protesten

Een Iraanse journalist is zaterdag geëxecuteerd omdat hij een rol zou hebben gespeeld in de golf van protesten in Iran in december 2017, meldt de Iraanse staatsomroep. Eerder werd hij al veroordeeld tot de doodstraf. Ten tijde van de demonstraties onderhield Rouhollah Zam vanuit Frankrijk een nieuws...