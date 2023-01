Een zeer vriendelijke chauffeur hielp mij de modder uit. Maar ik kon moeilijk met wielen onder de modder bij mijn verzorgingshuis naar binnen gaan. Garage de Rooy Auto's in Dussen maakte onmiddellijk mijn scoot schoon met een hogedrukreiniger. Erg aardig.

Ham v.d. Akker, Almkerk

