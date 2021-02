’Te veel onduidelijkheid over vaccineren’

Ik woon in Noord-Holland, ben 70 jaar en behoor tot een risicogroep. De huisarts maar eens gebeld, om te vragen wanneer ik aan de beurt kan komen voor de beroemde prik. Echter kon de huisarts mij daar niets over vertellen, omdat de praktijk geen informatie had ontvangen. Sterker nog, de medewerkers en de dokters hadden zelf ook nog geen prik gehad.

Ik heb vervolgens de GGD Noord-Holland gebeld en wie schetst mijn verbazing? Ook die konden mij niets vertellen. Er is afgelopen zaterdag 20 februari in Middenmeer vlak bij mijn woonplaats een grote priklocatie geopend, maar er is niets bekend.

Maar de versoepelingen gaan op 3 maart in. Volgens Rutte en De Jonge ligt de verantwoordelijkheid bij de bevolking. Het is bijna asociaal om de bal bij de bevolking neer te leggen, en de mensen geen uitsluitsel te kunnen geven wanneer er geprikt kan gaan worden.

Hoe bedoel je, dat het te maken zou hebben met de verkiezingen? Een ieder mag dit zelf invullen.

P. G.Wortel, Schagen