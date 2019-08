’In gesprek met agent’

In Zwolle is ontsteltenis ontstaan nadat een BOA zonder pardon een waarschuwingsbekeuring uitschreef omdat een rouwauto een overledene ophaalde en de auto in een vak voor betaald parkeren stond. Omstanders waren ontzet en de gemeente Zwolle heeft excuus gemaakt. Op zo’n moment verlang je terug naar vroeger waar je gewoon een ’goed gesprek’ had met een agent of ambtenaar die wel over enige empathie beschikte.

Peter de Quaack, Vlissingen